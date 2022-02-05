Ofset Baskı Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ofset Baskı Birim Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ofset Baskı Birim Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ofset Baskı Birim Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ofset Baskı Birim Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ofset Baskı Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Ofset Baskı Birim Sorumlusu Maaşları

Ofset Baskı Birim Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Ofset Baskı Birim Sorumlusu maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ofset Baskı Birim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.70

Meslek Adı :

Ofset Baskı Birim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; ofset baskı biriminin iş organizasyonunu yapan, birim ekibini/ekiplerini yöneten, malzeme ve ekipman tedarikini sağlayan, ofset baskı sürecinin ve işlemlerin teknik değerlendirme ve denetlemesini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Matbaalarda, kâğıt, karton, polyester, polietilen gibi çeşitli materyallere, etiket ve ürün ambalajı gibi baskı siparişlerini ofset baskı yöntemiyle gerçekleştiren baskı operatörleri, operatör yardımcıları ve matbaa işçilerinden oluşan baskı ekibi veya ekiplerinin teknik nezaret ve organizasyonunu yürütür.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ofset Baskı Birim Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Ofset baskı süreçlerinde bilgi akışını sağlamak

e) Yapılan işlerin kayıt altına alınmasını sağlamak

f) Üretim toplantılarına iştirak etmek

g) Ofset baskı birimi ekibini/ekiplerini yönetmek

h) Ekip elemanları arasında görev dağılımı yapmak

i) Ekip elemanlarının performansını desteklemek

k) Ofset baskı birimine malzeme ve ekipman tedariki sağlamak

l) Satın alınan/alınacak malzemelere uygunluk teyidi vermek

m) Kullanılan makine ve donanımların periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlamak

n) Arızalanan makine ve donanımların onarılmasını sağlamak

o) Baskı makinelerine ilişkin yazılım ve donanımların güncellenmesini sağlamak

p) Birimin yeni makine ve donanımının kurulum ve söküm sürecini organize etmek

q) Birimin yeni makine ve donanımının kurulum ve söküm sürecini organize etmek

r) Atıl makine ve teçhizatın değerlendirilmesini sağlamak

s) Ofset baskı işlemlerinin süreç ve teknik kontrolünü yapmak

t) Ofset baskı siparişlerinin / iş taleplerinin teknik değerlendirmesini yapmak

u) İlgili birime/yönetime/ müşteri temsilcisine işin yapılabilirliği hakkında geribildirim vermek

v) Ofset baskı hazırlıklarını kontrol etmek

w) Ofset baskı makinesiyle yapılan baskı işlemlerinin uygunluğunu ve kalitesini denetlemek

x) Üretim sürecinde makinelerin rutin bakım ve temizlik işlemlerini denetlemek

y) Sorunlu işlerin teknik takibini yapmak

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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