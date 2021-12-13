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Öğrenci (Lisans) Maaşı Ne Kadar? 2021 Öğrenci (Lisans) Maaşları, Öğrenci (Lisans) İş İlanları

Öğrenci (Lisans) öğrenci lisans işleriyle ilgilenen kişidir. Öğrenci (Lisans) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Öğrenci (Lisans) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Öğrenci (Lisans) Maaşı Ne Kadar? 2021 Öğrenci (Lisans) Maaşları, Öğrenci (Lisans) İş İlanları

Öğrenci (Lisans) görev tanımı nedir, Öğrenci (Lisans) ne iş yapar, Öğrenci (Lisans) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Öğrenci (Lisans) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Öğrenci (Lisans) Tanımı

öğrenci lisans işleriyle ilgilenen kişidir.

Öğrenci (Lisans) Maaşı Ne Kadar? 2021 Öğrenci (Lisans) Maaşları

Öğrenci (Lisans) maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Öğrenci (Lisans) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Öğrenci (Lisans) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Öğrenci (Lisans) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Öğrenci (Lisans) Ne İş Yapar?

Öğrenci (Lisans), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: öğrenci lisans işleriyle ilgilenen kişidir.

Öğrenci (Lisans) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler

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Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler

Öğrenci (Lisans) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Öğrenci (Lisans) mesleğinin meslek kodu 9901.05 olarak belirlenmiştir

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