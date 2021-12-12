Okul Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Okul Müdürü görev tanımı nedir, Okul Müdürü ne iş yapar, Okul Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Okul Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Okul Müdürü Tanımı;

Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir

Okul Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Müdürü Maaşları

Okul Müdürü maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Okul Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Okul Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Okul Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Okul Müdürü Ne İş Yapar?

Okul Müdürü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim ve öğretim yılı başında gelen yıllık programları eğitim ve öğretim görevlileri ile birlikte gözden geçirerek görev dağıtımını yapmak,

b) Okuldaki öğretmenlerin faaliyetlerini planlayıp, organize ederek yönetmek,

c) Okul personeli arasında uyumu sağlamak,

d) Öğretmen öğrenci ve hizmetlilerin çalışmalarını izleyip, çalışmalarında yol göstermek,

e) Ders planları ve öğretmenlerin düzenlediği karne kayıt kütüğünü kontrol etmek,

f) Diploma işlemlerini yapmak,

g) Personel tezkiye varakalarını doldurarak ilgili makama sunmak,

h) Personelin devamını izlemek,

i) Personelin izin ve sağlık durumları ile ilgili işlemleri yapmak,

j) Eğitim ve öğretimin devamlılığını ve okul içi disiplini sağlamak,

k) Öğretim ve mali işleri denetlemek,

l) Okulun bütçesini hazırlayıp, bütçe yılı sonunda yıllık rapor düzenleyip üst makama sunmak,

m) Alım satım işlerini düzenlemek, tabldot işlerini nezaret etmek,

n) Ambar depo ve ayniyat işlerini denetlemek,

o) Tahakkuk amiri olarak satın alma, muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonlarına başkanlık etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Okul Müdürü Meslek Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Alt Ana Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Eğitim Müdürleri

Okul Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Okul Müdürü mesleğinin meslek kodu 1345.02 olarak belirlenmiştir

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