Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Maaşları

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.35

Meslek Adı :

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerde bulunan ölçüm aletlerinin bakım ve çalışmalarınım takip eden , ölçüm aletlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir proseste meydana gelen fiziksel, kimyasal değişimleri takip etmek,

b) Fiziksel ve kimyasal değişimleri kumanda odasın aktarmak verimli çalışmasını sağlamak,

c) Gemilerde makine üzerinde bulunan yağ, tatlı su ile deniz suyu basınçlarının hareketlerini sansürler ve kumanda elemanlarınca algılama sonuçlarını bir merkezde toplamak,

d) Hararet, yağ basıncı ve tatlı su basınçlarını kontrol etmek,

e) Alınan bilgilere göre makinayı korumak, koruma sistemini devreye sokmak,

f) Aşırı hızı algılayıcılar yardımıyla takip ve kontrol etmek,

g) Ölçü aletlerinin ayarlarını yapmak hatalı olanları devre dışına almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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