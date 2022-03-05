Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı Maaşları

Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.26

Meslek Adı :

Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde tanımlanmış görev talimatlarına göre, İstenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva levha üretimini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kâğıt bobinleri depodan almak,

b) İstenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva levha üretimi için makine ayarlarını yapmak,

c) Kâğıt bobinleri sıralamasına göre oluklu mukavva hattı bobin ayaklarına bağlamak,

d) Yapıştırıcı olarak kullanılan nişasta viskositesini ayarlamak ve kontrollerini yapmak,

e) Oluklu mukavva üretim ondüle olarak yapıştırılması, kurutma ve kesim işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü yapmak,

f) Makineden çıkan ürünleri etiketlemek ve ilgili bölüme götürmek,

g) Tamamlanan ürünlerin ölçü ve kalite kontrolleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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