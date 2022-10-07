Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) görev tanımı nedir, Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) ne iş yapar, Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Tanımı;

__

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşları

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.52

Meslek Adı :

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, kesik elyaftan iplik üretiminde ön iplikhanede görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını yaptıran ve bu operatörlerin yetkinliğinde olmayan makine detay ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

b) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) İş öncesi hazırlıkları yapmak

e) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

f) Üretim performansını kontrol etmek

g) Makine üretim performansını kontrol etmek

h) Makine çalışma ayarlarının yapılmasını sağlamak

i) Makinenin üretiminin kontrol edilmesini sağlamak

j) Makinenin boşaltılmasını sağlamak

k) Kendi görev alanındaki makinelerin detay ayarlarını yapmak

l) Sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?