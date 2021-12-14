Ön Kasa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Kasa Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Ön Kasa Elemanı görev tanımı nedir, Ön Kasa Elemanı ne iş yapar, Ön Kasa Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön Kasa Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön Kasa Elemanı Tanımı;

Konaklama vb. işletmelerde konuk hesaplarını tahsil etme, fatura düzenleme ve diğer parasal işlemleri eksiksiz yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Ön Kasa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Kasa Elemanı Maaşları

Ön Kasa Elemanı maaşı ortalama aylık 4.300 TL’dir. En düşük Ön Kasa Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Kasa Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ön Kasa Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ön Kasa Elemanı Ne İş Yapar?

Ön Kasa Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

r) Konuk giriş kayıt işlemlerini yapmak

b) Bilgisayarlı veya elle tutulan sistemlerle ödemeler için müşterilerin hesaplarını derlemek,

c) Müşterilerin hesaplarını kontrol etmek,

d) Ayrılan misafirlerin masraf durumlarını gözden geçirmek ve ödemeleri almak,

e) Konuk çıkış işlemlerini yapmak

f) Konuk çıkış kayıt işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ön Kasa Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Ön Kasa Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ön Kasa Elemanı mesleğinin meslek kodu 4224.05 olarak belirlenmiştir

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