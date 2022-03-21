Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Tanımı;

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Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşları

Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.33

Meslek Adı :

Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil ön terbiye işlemlerinde (ağartma, merserizasyon, yakma vs.) kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Süreçte saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

e) İş organizasyonu yapmak,

f) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek,

g) Üretim performansını kontrol etmek,

h) Makinenin üretime hazırlanma sürecini kontrol etmek,

i) Hazırlanan su ve kimyasalları kontrol etmek,

j) Makinede seçili programı kontrol etmek,

k) Ön terbiye işlemlerini kontrol etmek,

l) Makinenin önüne getirilen ürünü kontrol etmek,

m) Ürünün makineye beslenmesini kontrol etmek,

n) Üretim aşamasında yapılan kimyasal ve fiziksel kontrollerin sonuçlarını değerlendirmek,

o) Makinenin boşaltılmasını kontrol etmek, ürünlerin taşınmasını kontrol etmek,

p) Üretim sonrası makine ve çevresinin temizliği için gerekli önlemleri almak,

q) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek,

r) Makinede kaçak olup olmadığını kontrol etmek,

s) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek,

t) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerini kontrol etmek, ve işlemleri yerine getirir.

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