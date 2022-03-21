Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) ne iş yapar, Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) Tanımı;

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Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) Maaşları

Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ön Terbiye Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.36

Meslek Adı :

Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, ön terbiye işlemlerinde (ağartma, merserizasyon, yakma vs.) kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ön Terbiye Operatörü (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak

d) Makineyi üretime hazırlamak

e) Gerekli olan suyu ve kimyasalı hazırlamak

f) Makineden ilgili programı seçmek

g) Ön terbiye işlemlerini yapmak

h) Ürünü makineye beslemek

i) Makineyi çalıştırmak

j) Üretim aşamasında kimyasal, fiziksel ve görsel kontroller yapmak

k) Makineyi boşaltmak

l) Makine ve çevresinin temizliğini yapmak

m) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

n) Makinede olağandışı durumları, kaçak olup olmadığını takip etmek

o) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını test etmek

p) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerinin takibini yapmak q) Mesleki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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