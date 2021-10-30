Operasyon Elemanı (Turizm) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Operasyon Elemanı (Turizm) görev tanımı nedir, Operasyon Elemanı (Turizm) ne iş yapar, Operasyon Elemanı (Turizm) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Operasyon Elemanı (Turizm) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Operasyon Elemanı (Turizm) Tanımı;

Turizm seyahat acentesinde, günlük, haftalık, özel tur programları hazırlayan, konukları havaalanında karşılayan ve işlemlerine yardımcı olan kişidir.

Operasyon Elemanı (Turizm) Maaşı Ne Kadar? 2021 Operasyon Elemanı (Turizm) Maaşları

Operasyon Elemanı (Turizm) maaşı ortalama aylık 4.700- TL’dir. En düşük Operasyon Elemanı (Turizm) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Operasyon Elemanı (Turizm) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Operasyon Elemanı (Turizm) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Operasyon Elemanı (Turizm) Ne İş Yapar?

Operasyon Elemanı ( Turizm ), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Geliş- dönüş transfer operasyonlarını incelemek,

c) Acente operasyonlarını zamanında olmasını sağlamak,

d) Günlük, haftalık, özel tur programları hazırlamak,

e) Transferler için alınış ve dağıtım saatlerini ayarlamak,

f) Konukları havaalanında karşılamak, işlemlerine yardımcı olmak,

g) Ulaşım için araç ve rehberi tespit etmek,

h) Ulaşımların zamanında yapılmasını sağlamak,

i) Tur bilgilerini kapsayan broşürler bastırmak,

j) Belge ve dokümanları dosyalamak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Operasyon Elemanı (Turizm) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları

Operasyon Elemanı (Turizm) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Operasyon Elemanı (Turizm) mesleğinin meslek kodu 4221.05 olarak belirlenmiştir

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