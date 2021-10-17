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Operasyon Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Operasyon Yöneticisi çalıştıkları firmalarda ürünlerin kalite ve miktar hedeflemelerini yapan, firmanın işlerini kontrol eden, üretim, tedarik, bakım, teslim gibi süreçlerdeki işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayan kişidir. Operasyon Yöneticisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Operasyon Yöneticisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Operasyon Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Operasyon Yöneticisi görev tanımı nedir, Operasyon Yöneticisi ne iş yapar, Operasyon Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Operasyon Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Operasyon Yöneticisi Tanımı;

çalıştıkları firmalarda ürünlerin kalite ve miktar hedeflemelerini yapan, firmanın işlerini kontrol eden, üretim, tedarik, bakım, teslim gibi süreçlerdeki işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayan ve aktiviteleri kontrol eden kişidir. Tüm süreçlerin takipçisi olur ve süreçlerin devamlılığını sağlar.

Operasyon Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Operasyon Yöneticisi Maaşları

Operasyon Yöneticisi maaşı ortalama aylık 3.480 - TL’dir. En düşük Operasyon Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.890 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Operasyon Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Operasyon Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

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Operasyon Yöneticisi Ne İş Yapar?

Operasyon Yöneticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Operasyon Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Operasyon Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Operasyon Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 1221.09 olarak belirlenmiştir

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