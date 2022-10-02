Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi görev tanımı nedir, Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi ne iş yapar, Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Tanımı;

__

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi Maaşları

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.05

Meslek Adı :

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Optik aletlerin mekanik kısımlarındaki hassas mercek, prizma ve aynalar gibi optik parçaları takan, ayarlayan ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Optik Aletler İmalat İşçisi ve Tamircisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aletlerin optik parçalarını seçmek ve takmak,

b) Parçaların doğru bir tarzda ayarlanması için bunların monte edileceği kısımları kazımak, eğelemek ve perdahlamak,

c) Aletin odak noktasını standart hedefler üzerine düşürerek gerekli düzenlemeyi ve kalibrasyon ayarını yapmak,

d) Optik aletleri tamir ve ayar etmek yahut yerine takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?