Org İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Org İmal İşçisi görev tanımı nedir, Org İmal İşçisi ne iş yapar, Org İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Org İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Org İmal İşçisi Tanımı;

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Org İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Org İmal İşçisi Maaşları

Org İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Org İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Org İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.06

Meslek Adı :

Org İmal İşçisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletler kullanarak ağaç, metal, kösele ve diğer malzemeden org parçaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Org imal işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Org için gerekli parçaları yapmak,

b) Kutu parçalarını civatalamak, birleştirmek ve perçinlemek,

c) Stopları ve diğer parçaları delmek,

d) Ağaçtan org boruları yapmak veya çeşitli metallerden levhalar dökerek bunlardan org boruları yapmak,

e) İçlerine mekanik veya elektrik mekanizması takmak,

f) Kilise, sinema ve diğer binalara orglar kurmak, g) Orgları tamir ve akort etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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