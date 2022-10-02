Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj görev tanımı nedir, Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj ne iş yapar, Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj Tanımı;

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Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj Maaşları

Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.34

Meslek Adı :

Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir el tezgahında orlon, perlon, pamuk veya yün ipliğinden kumaş, elbise, kazak, yelek, pantolon, kaşkol ve fanila gibi trikotaj eşyası ören kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı iplik bobini veya makaralarını tezgah üzerine yerleştirmek,

b) İplik uçlarını tezgah kılavuzlarından dokuma iğnelerine veya iplik taşıyıcısına geçirmek,

c) Örülecek eşyanın gerginliğine göre tezgahın gerginlik ayarını yaparak iğneleri istenilen örneğe göre belirli bir sıraya uygun olacak tarzda düzenlemek,

d) Başlangıç tarağını iğne yatakları ağzına yerleştirmek,

e) Tezgahın şaryösünü ve mekiği hareket ettirerek ayarlamak,

f) Örülecek olan eşyanın makine altına inmesini temin etmek üzere, belirli miktardaki ağırlık demirlerinin kancalarını başlangıç tarağının ucundaki deliklere geçirmek,

g) Şaryöyü sağa ve sola hareket ettirmek suretiyle verilen ölçü ve desenlerde eşyayı örmek,

h) Örülen parçaları tezgahtan çıkartıp istif etmek,

i) Tezgahı temizleyip yağlamak,

j) Tezgahta meydana gelen arızaları (7432.19) Trikotaj Tezgahı Ayarcısına bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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