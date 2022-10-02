Örgü Tezgahı Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örgü Tezgahı Ayarcısı görev tanımı nedir, Örgü Tezgahı Ayarcısı ne iş yapar, Örgü Tezgahı Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örgü Tezgahı Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örgü Tezgahı Ayarcısı Tanımı;

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Örgü Tezgahı Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Örgü Tezgahı Ayarcısı Maaşları

Örgü Tezgahı Ayarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örgü Tezgahı Ayarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örgü Tezgahı Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.29

Meslek Adı :

Örgü Tezgahı Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli trikotaj tezgahlarını kuran, ayarlayan ve bunların ufak tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örgü Tezgahı Ayarcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgahları istenilen eşyanın desenine, şekline ve ölçüsüne göre düzenlemek,

b) Mamul eşyayı inceleyerek tezgahların ayar ve onarım işine ihtiyaç gösterip göstermediğini tespit etmek,

c) Kırılan veya aşınan parçaları onarmak veya değiştirmek maksadıyla tezgahları kısmen söküp ayarını yapmak,

d) Bir jakar trikotaj tezgahının çalışmasını kontrol eden metal zincirleri düzenleyebilir ve bunları tezgah içinde yerleştirebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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