Orman Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Orman Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Orman Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Orman Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Orman Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.47

Meslek Adı :

Orman Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinde tomruk, kereste, kalas, kontrplak, sunta, sunta lam, mdf, parke, vb. orman ürünlerinin satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orman ürünlerinin taşınması, istiflenmesi, işlerini yapmak,

b) Forklift aracını kullanarak, ürünleri depoya yerleştirmek,istiflemek,

c) Müşteriyi ürünlerin fiyatları ve özellikleri hakkında bilgilendirmek,

d) Gerektiğinde, tartmak, saymak, ölçü almak,

e) Orman ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmak,

f) Müşterinin istediği ürünleri hazırlamak, araca yüklemek,

g) İstenilen ürünlerin olmaması halinde sipariş kaydı almak,

h) İşyeri sahibini stoklar ve eksilen, bulunmayan ürünler hakkında bilgilendirmek,

i) Yangın ve kazalara karşı gerekli önlemleri almak,

j) Deponun temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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