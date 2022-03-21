Örme Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Örme Şefi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Örme Şefi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Örme Şefi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Örme Şefi görev tanımı nedir, Örme Şefi ne iş yapar, Örme Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örme Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Örme Şefi Tanımı;
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Örme Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Örme Şefi Maaşları
Örme Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örme Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örme Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3122.01
Meslek Adı :
Örme Şefi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri
Meslek Birim Grubu :
İmalat Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sorumluluğunda olan kısımlarda üretim, makineler ve çalışanlarla ilgili düzenleme, uygulatma ve denetleme ile işleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Örme Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Günlük raporu incelemek,
b) İstenilen örme siparişine göre tip değişim formlarını hazırlamak,
c) Örme siparişlerinin stok kontrolünü yapmak,
d) Örme bölümünde yapılan üretimle ilgili gerekli kontrol ve denetimleri yapmak,
e) Kalite kontrol kayıtlarının kontrollerini yapmak,
f) Örme temizlik talimatlarının uygulamasını takip etmek,
g) Örme sarf malzemelerinin (poşet, iğne, platin, kırtasiye mal. vs) siparişlerini stoklara göre yazmak,
h) Örme bölümü çalışanlarının yıllık izin programını yapmak ve uygulatmak,
i) Fazla mesai kararlarını uygulamak, koordineyi sağlamak,
j) Vardiyalar arası kadro düzenlemesi yapmak,
k) Sorumluluğu altında çalışanların işyeri kurallarına uymalarını takip etmek,
l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Örme Şefi maaşlarına ek olarak sizlerde Örme Şefi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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