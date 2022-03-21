Örme Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örme Şefi görev tanımı nedir, Örme Şefi ne iş yapar, Örme Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örme Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örme Şefi Tanımı;

__

Örme Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Örme Şefi Maaşları

Örme Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örme Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örme Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.01

Meslek Adı :

Örme Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluğunda olan kısımlarda üretim, makineler ve çalışanlarla ilgili düzenleme, uygulatma ve denetleme ile işleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Örme Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük raporu incelemek,

b) İstenilen örme siparişine göre tip değişim formlarını hazırlamak,

c) Örme siparişlerinin stok kontrolünü yapmak,

d) Örme bölümünde yapılan üretimle ilgili gerekli kontrol ve denetimleri yapmak,

e) Kalite kontrol kayıtlarının kontrollerini yapmak,

f) Örme temizlik talimatlarının uygulamasını takip etmek,

g) Örme sarf malzemelerinin (poşet, iğne, platin, kırtasiye mal. vs) siparişlerini stoklara göre yazmak,

h) Örme bölümü çalışanlarının yıllık izin programını yapmak ve uygulatmak,

i) Fazla mesai kararlarını uygulamak, koordineyi sağlamak,

j) Vardiyalar arası kadro düzenlemesi yapmak,

k) Sorumluluğu altında çalışanların işyeri kurallarına uymalarını takip etmek,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?