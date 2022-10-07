Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi ne iş yapar, Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi Tanımı;

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Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi Maaşları

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.15

Meslek Adı :

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayağı veya bacağı deforme olmuş şahıslar için ayakkabı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Model veya diğer şartnameleri incelemek, özel kalıplar seçmek, veya yapmak; ıstampalar hazırlamak, kullanacağı malzemeleri seçmek, ıstampalardan faydalanarak deriden elle çeşitli parçalar kesmek,

b) Parçanın kenarlarını tıraş ederek inceltmek, presleyip bükme suretiyle parçalara şekil vermek,

c) Deri parçalara astar yapıştırarak bunları birbirine dikmek,

d) Tirpitirle bağcık delikleri açarak bunlara kapsül geçirmek,

e) Kalıbın altına taban astarını çivilerle tutturarak sayayı kalıba çekerek isteğe göre şekillendirmek ve topuk kısımlarının sağa veya sola kaymamasını kontrol ve temin etmek,

f) Gereken hallerde köseleyi kalınlaştırarak sayanın kalıp tabanı altında fazlalık teşkil eden kısmını taban astarının veya dolgularla kalınlaştırılan ara köselesinin üzerine koyarak birbirine tespit etmek,

g) Etrafına vardola geçirerek taban köselesini vardolaya tespit etmek,

h) Ökçeleri yapıp takarak ayakkabının piyantalarını ve gereken yerlerini düzelterek; gereken yerlere renkli balmumu, gardiye veya vernik sürmek,

i) Piyantalara makinata geçmek ve patatir basmak,

j) Ayakkabıyı kalıptan çıkarıp içine meşin bir astar yapıştırarak ayakkabının yüzüne bir kat vernik sürmek,

k) Gerekli ölçüleri alabilir veya ölçüden kalıplar çıkarabilir, resimler hazırlayabilir ve hazırladığı sayaları ihtiyaca göre düzenledikten sonra kullanır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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