Oto Aksesuarları Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Oto Aksesuarları Satış Elemanı görev tanımı nedir, Oto Aksesuarları Satış Elemanı ne iş yapar, Oto Aksesuarları Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Aksesuarları Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Aksesuarları Satış Elemanı Tanımı;

Oto aksesuarları satışı yapılan işyerlerinde aksesuar ürünlerinin müşteriye tanıtımı ve satışını ve gerektiğinde montajını gerçekleştiren kişidir.

Oto Aksesuarları Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Aksesuarları Satış Elemanı Maaşları

Oto Aksesuarları Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Oto Aksesuarları Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Aksesuarları Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oto Aksesuarları Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oto Aksesuarları Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Oto Aksesuarları Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oto aksesuarlarını marka ve modellerine göre sınıflandırarak belirlenen yere koymak,

b) Müşterinin istediği oto aksesuarlarının model ve markasını belirlemek,

c) Müşterinin istediği oto aksesuarlarının tanıtımını ve satışını yapmak,

d) Satışı yapılan ürünlerin, garanti belgelerini doldurmak,

e) Gerektiğinde satışı yapılan ürünleri araca monte etmek veya uygulamak için uygun malzemeleri hazırlamak,

f) Aracı montaj veya uygulaması yapılacak aksesuar çeşidine göre hazırlık işlemlerini yapmak,

g) Gerektiğinde satışı yapılan ürünleri araca monte etmek veya uygulamak ,

h) Müşterinin istemesi halinde, satışı yapılan ürünün kullanılmasını göstermek,

i) Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutmak,

j) Azalan yada tükenen oto aksesuarlarının depodan getirilmesini veya satın alınmasını sağlamak,

k) Müşterinin iade ettiği oto aksesuarlarını teslim almak ve yerine kaldırmak,

l) Arızası belirlenen oto aksesuarlarının ilgili firmaya iadesini yapmak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Aksesuarları Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Oto Aksesuarları Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Aksesuarları Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.48 olarak belirlenmiştir

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