Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri görev tanımı nedir, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri ne iş yapar, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Tanımı;

Motorlu kara taşıtları üzerinde izolasyon ve koruyucu ürün işlemlerini, boya öncesi yüzey hazırlama, bazkat ve sonkat boya işlemlerini, sac aksam ve şasi üzerinde meydana gelen vuruk, çarpma, devrilme sonucu olan hasarları giderme, gövde üzerinde onarım, parça değiştirme ve parçaların birbiri ile uyumuna ilişkin işlemleri yapabilme, şasi örme, iskelet çatma, iskeleti sacla kaplama, aksesuar montajını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Maaşları

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.150- TL’dir. En düşük Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Ne İş Yapar?

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Doğrultulacak karoserin cinsi ve özelliklerine göre araç, gereç ve malzemeyi belirlemek,

b) Hasarlı taşıtın şasi ve gövde doğrultma, bükme, parça değiştirme, kaynak yapma, puntalama vb. yöntemler kullanarak hasarlı karoseri tamir etmek,

c) Boyanacak yüzeyin hazır olması için sac zımparası yapmak, yüzey astarı ve macunu çekmek,

d) Kontrol macunu çekmek ve son kat astarı zımparalamak,

e) Boyanmayacak yerleri maskelemek,

f) Boya kabini ve ekipmanlarını hazırlamak, peryodik bakımını yapmak,

g) Müşterinin isteği doğrultusunda boyayı seçmek, hazırlamak, renk kontrolü yapmak, viskositesini ayarlamak,

h) Boya tatbik etmek,

i) Boyayı kurutmak, varsa boya hatalarını gidermek, pasta-cila gibi son rötuşları yapmak,boya koruyucu ürünleri tatbik etmek,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirmek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.61 olarak belirlenmiştir

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