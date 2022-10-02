Oto Fren Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Fren Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Oto Fren Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Oto Fren Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Fren Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Fren Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Oto Fren Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Fren Bakım-Onarımcısı Maaşları

Oto Fren Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oto Fren Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Fren Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.03

Meslek Adı :

Oto Fren Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Oto Fren Bakım-Onarımcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mekanik, hidrolik, havalı, ANS, elektro manyetik şaft freni ve eksoz fren sistemlerinin arızalarını belirleme, bakım ve onarımlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Fren Bakım-Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Frenlerin mekanik, hidrolik ve hava sistemi arızalarını belirlemek,

b) Araç lastiklerini, fren pedalını, hava emiş basınçlarını kontrol etmek,

c) Fren hortumlarını, fren borularını, disk ve kampanaları, balataları, fren tablalarını kontrol etmek,

d) Bijonları, fren ayarlarını kontrol etmek,

e) ABS sisteminin arızasını belirlemek,

f) Termal fren sisteminin (Elektromanyetik şaft freni-retarder) arızasını belirlemek,

g) Eksoz fren sistemini arızasını belirlemek,

h) Fren sistemlerinin bakımını yapmak,

i) Frenlerin mekanik, hidrolik ve hava sisteminin onarımını yapmak,

j) ABS sisteminin onarımını yapmak,

k) Termal fren sisteminin onarımını yapmak,

l) Eksoz fren sisteminin onarımını yapmak,

m) Araç fren testi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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