Oto Kilidi İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Kilidi İmal İşçisi görev tanımı nedir, Oto Kilidi İmal İşçisi ne iş yapar, Oto Kilidi İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Kilidi İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Kilidi İmal İşçisi Tanımı;

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Oto Kilidi İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Kilidi İmal İşçisi Maaşları

Oto Kilidi İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oto Kilidi İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Kilidi İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.08

Meslek Adı :

Oto Kilidi İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu vasıtaların kapılarına takılacak olan kilitlerin kollarını meydana getiren parçaları birbirine monte eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Kilidi İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kromajdan çıkan kilit kollarını, bunlar üzerine bağlanacak tüpleri, sarı parçalarını ve kullanacağı avadanlıkları hazırlamak,

b) Kilit kollarına kılavuz çekme aparatı yardımıyla tespit vidası kılavuzlarını çekmek,

c) Sarı parçalarını kollar üzerindeki yataklarına yerleştirmek ve parçaların yataklara oturup oturmadıklarını kontrol etmek,

d) Parçaların oturmayan veya çapaklı olan kısımlarını eğe ile düzeltmek,

e) Kollar üzerine monte edeceği tüplerin çalışma kontrolünü yapmak ve tüpleri kollar üzerindeki yuvalarına oturtmak,

f) Tespit vidalarını kılavuz çekilen deliklerine sokarak vidaları sıkmak,

g) Kolların üzerine flanj, yay ve rondela gibi parçaları da bağlayarak istiflemek,

h) İş bitimlerinde kullandığı avadanlıkları toplamak ve çalışma mahallini temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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