Oto Kiralama Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Oto Kiralama Danışmanı görev tanımı nedir, Oto Kiralama Danışmanı ne iş yapar, Oto Kiralama Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Kiralama Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Kiralama Danışmanı Tanımı;

Şahısların ve ya şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olan vadelerde istenilen model ve sayıda otoların kiralanması, takibi ve gerektiğinde araçların teslim eden ve teslim alınması işlerini yapan kişidir.

Oto Kiralama Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Kiralama Danışmanı Maaşları

Oto Kiralama Danışmanı maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Oto Kiralama Danışmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Kiralama Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oto Kiralama Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oto Kiralama Danışmanı Ne İş Yapar?

Oto Kiralama Danışmanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin ihtiyacına, kullanım amacına uygun olan aracı tespit etmek,

b) Kiralama şartları ve araba modelleri ve fiyatları hakkında bilgi vermek,

c) Araç kiralama kontratına müşteri bilgileri ile aracın hasar durumu ile ilgili bilgileri kaydetmek,

d) Aracı müşteriye göstermek, anahtarları teslim etmek,

e) Yolda arıza ve ya kaza durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi vermek,

f) Araç iade edildiğinde hasar olup olmadığını, kilometresini, standart ekipmanlarını ve yakıt durumunu kontrol etmek,

g) Araçta hasar olması halinde kaza raporu, görgü tanığı, olup olmadığını kontrol etmek,

h) Hasarlı aracın servise gönderilmesini sağlamak, hasar raporlarını servisten almak,

i) Hasarlı araçları ya da şikayet edilen araçla ilgili bilgileri yetkili amirine bildirmek,

j) Araçlar hakkında müşterilerin görüşlerini almak,

k) Müşterinin kontratını kapatmak, fatura kesmek, ücreti tahsil etmek,

l) Gerekli hallerde müşterilerin istedikleri adreslere oto teslim edilmesi ve teslim alınması işlemlerini yapmak,

m) Arabaların fiyatlandırılması işlemlerini yapmak,

n) Aracın bakım periyotlarını takip etmek ve yapılmasını sağlamak,

o) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Kiralama Danışmanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Satış Elemanları

Oto Kiralama Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Kiralama Danışmanı mesleğinin meslek kodu 5249.03 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Oto Kiralama Danışmanı maaşlarına ek sizlerde Oto Kiralama Danışmanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?