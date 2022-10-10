Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) görev tanımı nedir, Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) ne iş yapar, Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) Tanımı;

__

Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) Maaşları

Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.15

Meslek Adı :

Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıralı LPG sistemini benzinli araçların montajını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto LPG Montajcısı (Sıralı Sistem), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a. Montaj kitini aracın yanına getirerek kontrol etmek, b. Montaj kitinde bulunan parçaları birleştirmek,

c. Aracın Motor kısmına uygun yerlerine regülatör, (Beyin), Gaz kesici, emilatör mikseri ve enjektörü monte etmek,

d. Aracın benzin ECO beyninden alınan verileri bilgisayar programı ile LPG ECO beyine yüklemek,

e. Emme manifolta takılan özel gaz enjektörü ile aracın en iyi performansta çalışmasını sağlamak,

f. Takılan parçaları ve tesisat kabloları ve hortum bağlantılarını yapmak,

g. LPG tankını bağaja monte etmek,

h. Sızdırmazlık kutusu ve havalandırma hortumlarını, mulvalf koruma kutusu multivalf kapağını monte etmek,

i. LPG bakır boruları araç altında 60 cm aralıklarda kroşelerde tutturmak,

j. LPG dönüşümünden sonra sızdırmazlık testini yapmak,

k. Aracın şoför mahalline yakıt seçme anahtarını monte etmek (aracın benzinden LPG?ye geçiş şeyleri) l. Gaz dolum ağzını uygun yere monte etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?