Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) görev tanımı nedir, Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) ne iş yapar, Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) Tanımı;

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Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) Maaşları

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9122.01

Meslek Adı :

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıt Temizleyicileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Otomatik araç yıkama makinasını kullanarak, motorlu araçların dışının yıkanarak temizlenmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş kıyafetini giymek, otomatik araç yıkama makinasını çalıştırmak, gerekli kontrolleri yapmak, varsa eksiklikleri gidererek kullanıma hazır hale getirmek,

b) Temizlikte kullanılmak üzere fırça ve şampuanlı su hazırlamak,

c) Müşterileri karşılamak, gerektiğinde yıkama ücretleri ve yapılacak işlerle ilgili bilgi vermek,

d) Müşterinin aracını yıkama yapılacak olan otomatik araç yıkama makinasının en uygun yerine park etmesine yardımcı olmak,

e) Araçların sileceklerinin, antenlerin, yan kelebek aynalarının, yıkama makinasının zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak,

f) Otomatik araç yıkama makinasının başlama butonuna basarak yıkamayı başlatmak ve yıkamaya nezaret etmek,

g) Araç makine ile yıkanırken gerektiğinde, şampuanlı fırça ile çok kirli yerleri fırçalayarak temizliğin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde yıkanan aracı bezlerle kurulamak,

i) Araç temizlendikten sonra gerektiğinde yapılan işin ücretini almak,

j) Yıkanan aracın güvenli bir şekilde otomatik araç yıkama makinasından ayrılmasını sağlamak,

k) Araç temizliği yapılan yerde, araçlardan biriken kirleri temizlemek,

l) Otomatik araç yıkama makinasının temizliğini yapmak,

m) Otomatik araç yıkama makinasının gerekli bakımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak,

n) Otomatik araç yıkama makinasında meydana gelen basit arızaları gidermek, diğer mekanik, motor, elektrik ve elektronik arızaların giderilmesini sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) maaşlarına ek olarak sizlerde Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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