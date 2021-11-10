Otobüs Kaptanı (Şoförü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otobüs Kaptanı (Şoförü) görev tanımı nedir, Otobüs Kaptanı (Şoförü) ne iş yapar, Otobüs Kaptanı (Şoförü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otobüs Kaptanı (Şoförü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otobüs Kaptanı (Şoförü) Tanımı;

Ülke içinde ve dışında otobüsle seyahat etmek isteyen insanları rahat ve güvenli bir şekilde istedikleri yere götüren kişidir.

Otobüs Kaptanı (Şoförü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Otobüs Kaptanı (Şoförü) Maaşları

Otobüs Kaptanı (Şoförü) maaşı ortalama aylık 5.750- TL’dir. En düşük Otobüs Kaptanı (Şoförü) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs Kaptanı (Şoförü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otobüs Kaptanı (Şoförü) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otobüs Kaptanı (Şoförü) Ne İş Yapar?

Otobüs Kaptanı (Şoförü), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otobüs hareket etmeden önce firma yetkililerinden yolcuların listesini almak,

b) Listedeki yolcuların yerlerini alıp almadıklarını kontrol etmek ve ettirmek,

c) Otobüsü trafik kurallarına uyarak sürmek,

d) Belirli yerlerde yolcuların ve eşyaların indirilmesini sağlamak,

e) Otobüsün bakımını düzenli olarak yapmak veya yaptırmak,

f) Otobüste görev yapan diğer kişilerin çalışmalarını denetlemek, aralarında eşgüdümü sağlamak,

g) Gerektiğinde ilkyardım hizmeti vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otobüs Kaptanı (Şoförü) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otobüs Ve Tramvay Sürücüleri

Otobüs Kaptanı (Şoförü) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otobüs Kaptanı (Şoförü) mesleğinin meslek kodu 8331.03 olarak belirlenmiştir

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