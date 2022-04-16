Otobüs Muavini Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otobüs Muavini görev tanımı nedir, Otobüs Muavini ne iş yapar, Otobüs Muavini olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otobüs Muavini mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otobüs Muavini Tanımı;

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Otobüs Muavini Maaşı Ne Kadar? 2022 Otobüs Muavini Maaşları

Otobüs Muavini maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otobüs Muavini maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otobüs Muavini iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.01

Meslek Adı :

Otobüs Muavini

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seyahat öncesi aracın hazırlanması ve temizliğini yapan, yolcuların valiz ve eşyalarını teslim alan ve eksiksiz olarak teslim eden, aracın park giriş ve çıkışında şoföre yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otobüs Muavini, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otobüsün teknik ve güvenlik donanımlarını kontrol etmek,

b) Gerektiğinde yolculara yolculuk esnasında bilgi vermek,

c) Her sefer sonunda aracın temizliğini yapmak, ve sefere hazır duruma getirmek

d) Yolculara ikram edilecek malzemeleri hazırlamak,

e) Seyahat edecek yolcuları karşılamak ,

f) Valiz çanta vb eşyalarını bagaja yerleştirmek, bagaj fişi vermek,

g) Gerektiğinde otobüs içerisinde yolcuların uygun koltuklara oturmalarını sağlamak,

h) Yolcuların bilet kontrolünü yapmak, biletsiz olan yolculara bilet keserek bedelini almak,

i) Yolcuların istek ve şikayetlerini dinleyerek ilgilenmek,

j) Şoförle koordineli olarak yolcuların uygun yerlerde iniş ve binişlerini sağlamak,

k) Seyahat esnasında araç ile ilgili lastik patlaması vb. durumlarda şoföre yardımcı olmak,

l) Yolcuların eşyalarını bagajlardan eksiksiz ve tam olarak vermek, m) Otobüsün periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek, eksikleri tespit ederek ilgiliye bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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