Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk görev tanımı nedir, Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk ne iş yapar, Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk Tanımı;

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Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk Maaşı Ne Kadar? 2022 Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk Maaşları

Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.16

Meslek Adı :

Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kauçuk eşyayı istenilen ısı derecesinde pişiren bir otoklav kazanını doldurup, çalıştıran ve boşaltan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otoklav Kazanı Operatörü (Kauçuk) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirilecek kauçuk eşyayı kazana doldurup kazanın kapağını kapatmak,

b) Sıcak buhar vanasını açarak ısıtmak,

c) Zaman göstergeleri ve diğer cihazları ayarlamak,

d) Pişme işlemi sonunda sıcak buhar vanasını kapatıp kazanı boşaltmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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