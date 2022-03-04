Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşları

Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.13

Meslek Adı :

Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal ve ilgili işlerde kullanılan otoklavları (Yüksek basınç kapları) doldurup çalıştırarak boşaltan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cihaza belirli miktarda kimyasal madde doldurmak,

b) Buhar basıncını arttırarak otoklav içindeki harareti yükseltmek,

c) Basınç, ısı ve zaman göstergeleriyle diğer aletleri gözleyip işlemin doğru olarak yürütülmesi için gerekli ayarları yapmak,

d) İşlemin bitiminde cihazı boşaltıp bir sonraki partiye hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?