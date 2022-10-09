Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) görev tanımı nedir, Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) ne iş yapar, Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) Tanımı;

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Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) Maaşları

Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.57

Meslek Adı :

Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kullanılan otoklav tipine göre gıdalardaki bakteri sporlarının öldürülmesi ve böylece bu ürünlerin dayanıklı duruma getirilmeleri amacıyla belirli sıcaklıkta ısıl işleme tabii tutularak sterilizasyon işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İki katlı olan otoklavın üst kısmına su doldurmak ve ısıtmak, b) Otoklavın alt kısmına sepet içerisinde gıdalrı yerleştirmek,

c) Otoklav kapağı kapatılarak, su alt kısma indirilerek belirli sıcaklık ve sürede ısıl işleme tabii tutmak

d) Soğuk su ile ortam sıcaklığında soğutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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