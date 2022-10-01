Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi ne iş yapar, Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi Tanımı;

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Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi Maaşları

Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.30

Meslek Adı :

Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Birbirine geçmiş zincir baklalarının açık uçlarını kaynak yaparak birleştiren bir kaynak makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak yapılacak zincir baklalarının çap ölçüsüne göre kullanacağı kalıbı seçip makinedeki yerine takmak, b) Kalıp raylarını yüksekliklerini bakla çapına göre ayarlamak,

c) Baskı ayar civatasını kaynak örsünün merkezine getirmek,

d) Tespit kollarının yaylarını merkeze göre germek,

e) Elektrotları elektrot kollarına bağlayıp kaynak çapağını alma bıçağını yerine takıp makineyi çalıştırmak,

f) Kaynak yapılacak zincir ucunu kanca yardımıyla raydan geçirip ve ilk bakla ağzını tesbit altına getirmek,

g) Avara kolunu çekerek kamı çalıştırıp ilk zincir baklasının açık ucunu kaynatmak,

h) Kaynak yapılan kısmı kontrol eder ve kontrol neticesi normal ise makineyi otomatik çalışma durumuna getirerek birbirine geçmiş olan zincir baklalarının açık uçlarının kaynak yapılmasını sağlamak,

i) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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