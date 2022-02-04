Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni Maaşları

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.45

Meslek Adı :

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomotiv elektromekanikeri, binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlardaki (iş makineleri hariç) tüm sistemlerin arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Motorun mekanik aksamlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,

b) Güç aktarma organlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Hareket kontrol sistemlerinin ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,

d) Aracın elektrikli ve elektronik aksamlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,

e) Güvenlik ve konfor sistemlerinin ayar, bakım ve onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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