Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi Maaşları

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.63 Meslek Adı :

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Montajı tamamlanıp onaylanmış olan ya da diğer birimlerden gelen otoyu çeşitli elektrik ve mekanik testlerden geçirerek ayarlarını yapan, sorun olan otoların (rot, motor, şanzıman, fren sistemleri vs.) sorunlarını gideren ve tekrar teste tabi tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Operasyon kartları ve işlem talimatları çerçevesinde işlem yapmak,

b) Montajdan gelen onaylanmış otoyu almak,

c) Otoyu rot-far ayar cihazına sokmak ve ayarlarını yapmak,

d) Otoda Toe açılarında-köprü, yaprak, yay vb. sorun varsa sorun gidermek ve tekrar rot ayarı yapmak, e) Sorun yok ise oto roller test cihazına alınır ve ECOS cihazı ile Roller kabin içinde teste tutmak,

f) Test sonunda hata var ise (motor, şanzıman, fren sistemleri vs.) gidermek ve otoyu tekrar Roller testine tabi tutmak, g) Test sonucu oto onaylanırsa otoya final onayını vermek,

h) Onaylanan otoyu finisyon süreci için su test kabini önüne bırakmak,

i) Montajdan onay alamamış otoların montajda giderilememiş olan arızalarını (motor, şanzıman, problemleri, yağ, su kaçakları ve mekanik aksam üzerindeki montaj bölümünce tespit edilen hatalar) gidermek,

j) Arızası giderilen bu otoları tekrar montaj bantı üzerine bırakarak montaj onayından geçmesini sağlamak,

k) Kontrolleri yapılmış otoların karosöri, elektrik ve mekanik hataları gidermek ve finisyon için su testine göndermek,

l) Otoyu kalite kontrole teslim etmek,

m) Gelen ve işlem gören her oto için ilgili bilgileri içeren araç kartı düzenlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?