Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı ne iş yapar, Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Tanımı;

Binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlarda kullanılan lastiklerin satış ve servis işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Maaşları

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Ne İş Yapar?

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7231.37 olarak belirlenmiştir

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