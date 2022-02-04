Otomotiv Montaj Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomotiv Montaj Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Montaj Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Montaj Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Montaj Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomotiv Montaj Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Montaj Teknisyeni Maaşları

Otomotiv Montaj Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5276,5_TL'dir. En düşük Otomotiv Montaj Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Montaj Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.28

Meslek Adı :

Otomotiv Montaj Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazırlanmış ve işe göre düzenlenmiş hareketli veya sabit montaj hatlarında seri veya parti tipi üretim süreçlerinde montaj, demontaj işlerini yapmak.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Montaj Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyahaneden hatta gelen arabaların amblemlerini yapıştırmak,

b) Kapı içindeki kayar kapı fitilini takmak ve montaj için ön ve kayar kapıları sökmek

c) Ön kapılar ön kapı hattına geldikten sonra kapının camını takmak,

d) Cam açma kolunu takmak,

e) Kapı panelini takmak ve kayar kapı söküldükten sonra kayar kapı panelini toplamak, kapıların menteşelerini ve kilit karşılıklarını takmak,

f) Amortisörlerin montajını yapmak,

g) Araçtaki tüm camların montajını yapmak,

h) İç ana tesisat ve arka stok tesisatlarının montajını yapmak,

i) PJB montajı yapmak,

j) Beyin modüllerinin montajını yapmak,

k) Airbac modülünün montajını yapmak,

l) Ara raf montajını yapmak, ön ve arka tavan montajını yapmak

m) Vites teli montajını yapmak,

n) Torpidonun

(IP) montajını yapmak,

o) Pedastal (ön koltuğun monte edildiği yer) montajını yapmak,

p) Akülerin montajını yapmak,

q) Direksiyonun montajını yapmak,

r) Taban tahtasının montajını yapmak,

s) Arka kapıların mesafelerinin ayarlanmasını ve ön cam montajı yapmak,

t) Elektriğin dağıtımı ile ilgili tesisatının montajını yapmak,

u) Sileceklerin ve ara bölmenin montajını yapmak,

v) Koltukların montajını yapmak,

w) Motorun montajını yapmak,

x) Farların montaj ve ayarlanmasını yapmak,

y) Lastiklerin montajını yapmak,

z) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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