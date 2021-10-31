Otomotiv Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Montajcısı görev tanımı nedir, Otomotiv Montajcısı ne iş yapar, Otomotiv Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Montajcısı Tanımı;

Montaj iş elemanı sayısı çok, mekanik hassasiyeti yüksek, rutin, montaj veya bağlantı yerleri ve otomotiv ana ürünü parçalarının farklı tip ve modeldeki araç gövdelerine sabitleme işlemleri ile hassas ve karmaşık ölçümler ve ayar işlemlerini yapan kişidir.

Otomotiv Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Montajcısı Maaşları

Otomotiv Montajcısı maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Otomotiv Montajcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Montajcısı Ne İş Yapar?

Otomotiv Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Monte edilecek parçayı hazırlamak,

g) Parça üzerinde gerekli ayarları yapmak,

h) Monte edilecek parçayı taşımak,

i) İşlem sırası gelen araç üzerinde yapılması gereken hazırlıkları tamamlamak,

j) Önceden montajı yapılan parçaları kontrol etmek,

k) Koruma işlemlerini gerçekleştirmek,

l) Monte edilecek parçayı araç üzerindeki uygun konuma getirmek,

m) Monte edilecek parçayı sabitlemek,

n) Monte edilen parçayla ilgili bağlantı ve ayarları gerçekleştirmek,

o) Görevi biten alet ve aparatların güvenli bir şekilde araçtan uzaklaşmasını sağlamak,

p) Montaj işlemini kontrol etmek ve sonuçları raporlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Otomotiv Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Montajcısı mesleğinin meslek kodu 8211.27 olarak belirlenmiştir

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