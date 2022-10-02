Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı görev tanımı nedir, Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı ne iş yapar, Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Tanımı;

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Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı Maaşları

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.04

Meslek Adı :

Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomotiv Ön Düzen ve Balans Ayarcısı, binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçların tekerleklerinin balans, tekerleklerin araca bağlantısını sağlayan donanımların, arıza tespiti, onarım, parça değişimi ve ayar işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Ön Düzen ve Balans Ayarcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Aracın görsel kontrolünü yapmak , arızalı parçaları tespit etmek, onarım şekline karar vermek,

b) Lastik havalarını kontrol etmek, salgı sıfırlaması yapmak, kamber ve kaster ölçümü ve ayarlarını yapmak,

c) Aracın sağ ve sol dönüş turlarını ayarlamak, arka tekerlek ayarlarını yapmak, direksiyon ortalama ve toe ayarı yapmak, d) Rot, rotil ayar ve tespit civatalarını sıkmak,

e) Sabit ve seyyar balans ayarı yapmak, jantlardaki bozuklukları tespit etmek,

f) Lastiklerdeki hataları tespit etmek,

g) Balans ağırlıklıklarını takmak, deneme sürüşü yapmak, h) Far ayar işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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