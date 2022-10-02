Otomotiv Prototip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Prototip İşçisi görev tanımı nedir, Otomotiv Prototip İşçisi ne iş yapar, Otomotiv Prototip İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Prototip İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Prototip İşçisi Tanımı;

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Otomotiv Prototip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Prototip İşçisi Maaşları

Otomotiv Prototip İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Prototip İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Prototip İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.27

Meslek Adı :

Otomotiv Prototip İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taslak çizim, kroki ve numune üzerinde çalışarak, seri veya parti tipi üretimi yapılması planlanan herhangi bir motorlu taşıt parçasının veya alt montaj biriminin işlev, boyut, şekil, görünüm ve renk olarak bire-bir örneğini imalat işlemleri sırasında kalıp hazırlama, presleme, döküm, dövme, delme, kesme, talaş kaldırma, kaynak yapma türünden imalat yöntemlerinin biri veya birkaçı ile ile oluşturan kişidir.

Görev ve İşlem3 Basamakları :

Otomotiv Prototip İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Hazırlık işlemleri ile ilgili iş organizasyonunun ve dokümantasyonunun hazırlığını yapmak,

g) Prototip imalatı için uygun yöntemi seçmek,

h) Gerekli alet, aparat, takım ve cihazları hazırlamak,

i) Prototip için gerekli parçaları hazırlamak,

j) Şekillendirici düzenekleri hazırlamak,

k) Prototip imalat işlemlerini yapmak,

l) Prototip imalat son işlemlerini yapmak suretiyle prototipi imal etmek,

m) Son kontrol ve belgeleme işlemlerini gerçekleştirmek,

n) Prototipin kontrolünü/testlerini yapmak, o) Belgeleme işlemlerini yapmak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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