Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi Maaşları

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.27

Meslek Adı :

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen imalat programı dahilinde ayarları yapılmış her türlü sac presleme ve şekillendirme makinelerini kullanarak, teknik talimatlarda belirtilen kalite, miktar ve zamanda sac parçalar üzerinde presleme, bükme, kıvırma, doğrultma, ütüleme, kenar kesme türünden şekil verme işlemlerini gerçekleştiren, kalıpların makinelere uygun şekilde bağlanması, iş parçalarının tanımlı ölçülere uygunluğunun kontrol edilerek basılmalarının sağlanması ve işlemler sırasında oluşan basit makine arızalarının giderilmesi, otomotiv sac şekillendirmecisini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek g) Makine ayarlarını kontrol etmek

h) Sac şekillendirme kalıplarının değiştirilmesine yardım etmek

i) Sac şekillendirme işlemlerini yapmak

j) İş parçasını makineye yerleştirmek ve şekillendirmek

k) Basılan parçaları kontrol etmek ve sevke hazırlamak l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?