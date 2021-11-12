Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası görev tanımı nedir, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası ne iş yapar, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Tanımı;

Çelik ve alüminyum malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kişidir.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Maaşları

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Ne İş Yapar?

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası mesleğinin meslek kodu 7212.39 olarak belirlenmiştir

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