Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi görev tanımı nedir, Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi ne iş yapar, Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Tanımı;

Şasi üzerindeki çeşitli bağlantı deliklerini delme, şasilerin enine taşıyıcı boru ve yan konsol fazlalıklarını markalama, bunları kesme ve taşlama, gerekli doğrultma ve düzenleme işlemleri sonrasında yeniden ölçü kontrolleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Maaşları

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şasi üzerindeki çeşitli bağlantı deliklerini değişik aparatlar yardımıyla delmek,

b) Şasilerin enine taşıyıcı boru ve yan konsol fazlalıklarını markalamak, bunları kesmek ve taşlamak,

c) Bagaj odası saclarını kaynakla gerdirmek,

d) Kaynak işlemi tamamlanmış ön, arka ve orta karkas şasileri ile araç iskeletinin ölçü kontrollerini yaparak hatalı yerlerini belirlemek,

e) Gerekli doğrultma ve düzenleme işlemleri sonrasında yeniden ölçü kontrolleri yapmak,

f) Kullanılan aletlerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi mesleğinin meslek kodu 7213.17 olarak belirlenmiştir

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