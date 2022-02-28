Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi Maaşları

Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.26

Meslek Adı :

Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretimi tamamlanmış motorlu araçların elektrik donanımının gerekli kontrollerini yapma ve gerektiği şekilde çalışmasını sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi tamamlanmış motorlu araçların elektrik donanımını, gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını belirlemek üzere kontrol kartlarındaki sıraya göre kontrol etmek,

b) Montaj ve bağlantı kusurlarını, gerektiğinde devre şemalarından da yararlanarak gidermek,

c) Bazı durumlarda arızalı standart parçaları yenileriyle değiştirerek aracın elektrik donanımının gerektiği gibi çalışmasını sağlamak,

d) Kullanılan aletlerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

e) Çalışma yerinin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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