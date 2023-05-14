Oy kullanmaya giderken kaza yaptı! 5 kişilik ailenin aracı tarlaya uçtu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmaya giden ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP TARLAYA YUVARLANDI

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Bilal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Tatlı (28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçtaki Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı (53) ve 4 yaşındaki Ertuğrul T. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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