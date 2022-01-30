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Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oyun Geliştirme Uzmanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Oyun Geliştirme Uzmanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oyun Geliştirme Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oyun Geliştirme Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oyun Geliştirme Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oyun Geliştirme Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oyun Geliştirme Uzmanı Maaşları

Oyun Geliştirme Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12125_TL'dir. En düşük Oyun Geliştirme Uzmanı maaşı 9250_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oyun Geliştirme Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oyun Geliştirme Uzmanı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2514.08

Meslek Adı :

Oyun Geliştirme Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Uygulama Programcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Oyun Geliştirme Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Oyun Geliştirme Uzmanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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