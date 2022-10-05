Oyuncak Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oyuncak Bebek Yapımcısı görev tanımı nedir, Oyuncak Bebek Yapımcısı ne iş yapar, Oyuncak Bebek Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oyuncak Bebek Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oyuncak Bebek Yapımcısı Tanımı;

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Oyuncak Bebek Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oyuncak Bebek Yapımcısı Maaşları

Oyuncak Bebek Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Oyuncak Bebek Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oyuncak Bebek Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.14

Meslek Adı :

Oyuncak Bebek Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplamak veya içine malzeme doldurmak sureti ile bebek veya doldurma oyuncak imalinde gerekli el ve makine işlerinde bir veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oyuncak Bebek Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir pres yardımı ile karışık maddelerden bebek parçaları kalıplamak veya önceden dikilmiş parçaları pamuk, kıtık veya diğer maddelerle doldurup şekillendirmek

, b) Gövdeye kolları ve bacakları takmak,

c) Baş kısmına suni gözler takmak,

d) Başı bir muylu vasıtası ile omuz kısmına, istenildiğinde döndürülebilecek tarzda tespit etmek,

e) Bebeğe elle çamaşır veya dış elbiseler giydirip bunları çengel, düğme ve kordelalarla tutturmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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