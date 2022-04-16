Oyuncak Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oyuncak Satış Elemanı görev tanımı nedir, Oyuncak Satış Elemanı ne iş yapar, Oyuncak Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oyuncak Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oyuncak Satış Elemanı Tanımı;

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Oyuncak Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oyuncak Satış Elemanı Maaşları

Oyuncak Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oyuncak Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oyuncak Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.53

Meslek Adı :

Oyuncak Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oyuncak satışı yapılan işyerlerinde her türlü oyuncağı; satışa hazır hale getiren, teşhir ve düzenlemeler yapan, müşteriye tanıtan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oyuncak Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen oyuncakları teslim almak, tasnif etmek, gerektiğinde pahalı oyuncaklara alarm takmak, fiyat etiketleri takmak,

b) Paketlerde parçalar halinde gelen oyuncakların montajını yaparak teşhir ve satışa hazır hale getirmek,

c) Sorumlu olduğu satış alanında ürünlerin eksiksiz bulunmasını ve gerektiği gibi teşhir edilmesini sağlamak, reyonlara depodan ürün takviyesi yapmak,

d) Müşteriyi güler yüzle karşılamak, kılık kıyafetine özen göstermek,

e) Müşterilerin ihtiyaçlarını öğrenmek, oyuncak almak isteyen çocukların yaş ve cinsiyetine uygun ürünleri müşterilere tanıtmak,

f) Oyuncakların özellikleri, kalitesi, fiyatı ve kullanımları hakkında müşteriye bilgiler vermek,

g) Müşterinin istediği oyuncak olmaması durumunda alternatifler sunmak, gerektiğinde müşterilerden sipariş alarak yetkililere iletmek,

h) Müşterilerin oyuncak seçmelerine ve gerektiğinde seçilen oyuncakları deneme amaçlı kullanmalarına yardımcı olmak,

i) Oyuncak çeşitlerinin stoklarını kontrol etmek, azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

j) Müşterilerin satın almaya karar verdiği oyuncakların sağlamlığını kontrol etmek, paketlemek, garantili ise garanti belgelerini doldurmak,

k) Satılmayan ürünleri yerlerine kaldırmak, reyon düzenlemesi yapmak,

l) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, gerekli iade ve değişimleri yapmak,

m) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen ürünlerle beraber ilgili firmaya göndermek/gönderilmesini sağlamak,

n) Mağaza ve ürünlerin güvenliği konusunda hassasiyet göstermek varsa güvenlik görevlisi ile koordineli çalışmak,

o) Müşterilerin istek, memnuniyet ve şikayetlerini almak, bunları yetkililere iletmek,

p) Satışı yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

q) Oyuncakların tozunu almak, sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

r) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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