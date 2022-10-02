Ozalit Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ozalit Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ozalit Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ozalit Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ozalit Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ozalit Makinesi Operatörü Tanımı;

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Ozalit Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ozalit Makinesi Operatörü Maaşları

Ozalit Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ozalit Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ozalit Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.51

Meslek Adı :

Ozalit Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tipteki ozalit (ıslak, amonyaklı) makinelerde kağıdı hem ışıktan hem de banyo imkanı vererek kopyasını çıkarma işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ozalit Makinesi Operatörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ozalit kağıdının çekim hızını seçmek,

b) Ozalit kopya makinesinin bant hızını ayarlamak,

c) Ozalitin kimyevi yüzü ile aydıngerin yüzü üst üste gelecek şekilde koymak,

d) Aydınger üstte olmak şartı ile ışık altından geçirmek,

e) Çekimi yapılan ozalit kağıdının kenar fazlalıklarını kesmek ve standart ölçülerde

f) katlamak, dosyalamak,

g) Kağıtları ışığa, neme ve amonyağa karşı hassas olduğundan kuru ve ışık görmeyen ortamda saklamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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