Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. görev tanımı nedir, Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. ne iş yapar, Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Tanımı;

Üretilen malları paketleyen ve kağıt karton üreten kişidir.

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Maaşı Ne Kadar? 2021 Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Maaşları

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Ne İş Yapar?

Paket Yapma İşçisi - Kağıt, Karton vb.; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. mesleğinin meslek kodu 9321.14 olarak belirlenmiştir

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