Paketleme İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Paketleme İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Paketleme İşçisi (Cam) ne iş yapar, Paketleme İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paketleme İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paketleme İşçisi (Cam) Tanımı;

Üretilen cam mamulleri kalitesine göre sınıflandıran, sipariş fişine göre ambalaj ve paketlemesini yaparak sevk için hazırlayan kişidir.

Paketleme İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme İşçisi (Cam) Maaşları

Paketleme İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 4.700- TL’dir. En düşük Paketleme İşçisi (Cam) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paketleme İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Paketleme İşçisi (Cam) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Paketleme İşçisi (Cam) Ne İş Yapar?

Paketleme İşçisi (Cam) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim listesine ve kutulanacak cam eşya miktarına göre kutu sayısını belirlemek,

b) Banttan yıkanmış olarak gelen mamulün temizliğini yapmak,

c) Üretilen mamulü kalitesine göre sınıflandırmak,

d) Sipariş veren firmanın barkot veya etiketini yapıştırmak,

e) Sipariş fişine göre ambalaj ve paketleme işlemlerini yapmak,

f) Koli üzerine firma adı yazmak ve numaralandırmak,

g) Koli ve paketleme işlemleri yaparak cinsine göre depoda istif etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Paketleme İşçisi (Cam) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Paketleme İşçisi (Cam) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Paketleme İşçisi (Cam) mesleğinin meslek kodu 9321.01 olarak belirlenmiştir



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