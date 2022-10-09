Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) görev tanımı nedir, Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) ne iş yapar, Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) Tanımı;

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Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) Maaşı Ne Kadar? 2022 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) Maaşları

Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.74

Meslek Adı :

Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Değişik cins ve gramajda üretilen peynirleri, kullandığı makineler yardımıyla kesme, dilimleme, desteleme, ambalajlama, paketleme, vb. işlemleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Paketlenecek peynirin cinsine ve gramajına göre, kullanılacak olan paketleme makinelerinin gerekli ayarlarını yapmak, makineleri paketleme işi için hazır hale getirmek,

b) Paketleme makinesinin ilgili bölümlerine paketleme yapılacak ambalajları yerleştirmek,

c) Soğuk hava depolarından, paketlemesi yapılacak peynirlerin paketleme makinesinin yanına getirilmesini sağlamak,

d) Kullanma talimatına uygun olarak paketleme makinesini devreye alarak çalıştırmak ve gerekli peynir paketleme işlerini zamanın da yapmak,

e) Paketleme işlemi sırasında makinenin çalışmasını izlemek, arıza ve aksaklıklara müdahale ederek gidermek,

f) Vakumlama, dilimleme, desteleme, vb. işlemler yapılırken, işlemlerin düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, gerekirse aksaklıklara müdahale etmek,

g) Vakumlama, dilimleme vb. işlemleri biten ürünlerin son kontrollerini yapmak,

h) Gideremediği arıza ve aksaklıkları amirlerine bildirerek giderilmesini sağlamak,

i) Gerektiğinde makinelerdeki şekil ve gramaj ayar değişim işlerini yapmak,

j) Üretim işleyişine paralele olarak optimal çalışmayı sağlayacak bant devir hızını ayarlamak,

k) Paketleme işlemi biten ürünlerin soğuk hava depolarına alınmasını sağlamak,

l) Bölümünde bulunan makine, cihaz ve donanımların temizlik ve hijyen kurallarına göre temizlik, bakım ve basit onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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